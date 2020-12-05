女星郭書瑤（瑤瑤）近年把事業重心放往戲劇圈，最近在新作品《未來媽媽》飾演不孕科的諮詢師，除了面對病患，也在新婚後遇上生產相關的問題，使她對結婚與生子有不同的看法。近日，她在網路寫下295字的文章，表達自己的感情觀，獲得許多網友讚賞。

郭書瑤4日深夜有感而發，認為結婚或單身都很好，但媽媽是個擔心女兒沒有另一半就沒人照顧的人，「可能前男友在媽媽面前都表現太好…（咦？！）所以我單身她就會經常『關心』我有沒有對象跟『暗示』希望未來我能結婚。」

媽媽某次再度關心她的感情狀態時，郭書瑤忍不住回嘴：「結了婚，運氣好一些白頭到老，但始終有一個人會先離開。運氣不好的話，要誰早點離開那也是沒辦法的事。而且以為結婚會被照顧，搞不好是我要照顧人咧～人都是自己來自己走，不管結不結婚，把自己照顧好就是最好的啦！」從此之後，媽媽再也沒有暗示了。

經由此事，郭書瑤做了總結，她認為結婚是人生中可經歷的，但也不是必要，「所以求婚也不一定要馬上答應，但後果要自行承擔。」文章PO出後，不少網友都心有戚戚焉，紛紛留言：「講得非常有道理欸」、「遇著不對的人，只會令妳人生添上灰暗，增加煩惱，倒不如單身還好」、「婚與不婚，全都在自己的選擇，把自己過得開心、快樂很重要！」

(中時新聞網)