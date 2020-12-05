侯友宜造訪全台首屈一指的藝術學校私立復興高級商工職業學校，學習人像速寫。（新北市新聞局／許哲瑗新北傳真）

新北市新聞局推出的「侯Sir返校日」最新一集今曝光，市長侯友宜造訪全台首屈一指的藝術學校私立復興高級商工職業學校，學習人像速寫，早年任職刑警的侯友宜，因經常需要手繪嫌犯樣貌及刑案現場，在老師和同學指導下，完成指定的橘子與日系動漫角色題目練習，同學大讚，「市長畫的速度很快，而且有抓到精髓！」

新聞局介紹，復興商工的人像速寫隊分別約10至20分鐘就可完成黑白或彩色作品，內容包含寫實、Q版、誇張及數位繪畫，展現多元與深厚的實力；節目中，侯友宜和拍攝團隊在同學們指導下，完成老師邱鵬城所指定的橘子與日系動漫角色題目練習。

侯友宜坦言，從小一直都對美術很有興趣，但小時候沒有像現在資源充沛的美術課，直到進入警察大學後，透過手繪嫌犯樣貌及刑案現場才慢慢把底子練起來。他也秀出大學時的「刑事學刊」，是他大三時所製作的校園刊物，不僅擔任主編，也囊括美工。

他說，在那個沒有電腦繪圖的年代，一筆一筆畫出來是很不容易的，很羨慕這個世代的同學們可以透過不同的方式找到自己的興趣，也期許大家能好好發揮長才，找到自己的一片天。

新聞局長蔣志薇表示，透過「侯Sir返校日」系列影音讓民眾能了解各高中職特色社團及課程，也透過市長和年輕學子的第一手接觸，讓市府團隊聆聽到師生的真實心聲。未來將持續走訪新北市各校，歡迎大家持續鎖定；「侯Sir返校日：復興商工人像速寫隊」精彩完整版：https：／／youtu.be／4OZgATx27c8

(中時 )