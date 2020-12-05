後藤史圭是蕭敬騰「獅子LION」樂團的貝斯手，直說在台圓了音樂夢。（移民署提供，文：陳鴻偉）

移民署5日在基隆市國際海洋科技博物館，舉辦「2020國際移民日」慶祝活動，民眾可免費暢遊七大主題展區、體驗全臺最大IMAX 3D海洋劇場、欣賞多元文化表演、品嚐異國美食、手作DIY文化體驗，精采豐富的活動內容吸引許多民眾前往參加。

內政部徐國勇部長、移民署長邱豐光共同主持開幕，公開表揚7位來自各國的新住民、外籍朋友及移工們，感謝他們對臺灣的貢獻與付出。來自巴布亞紐幾內亞代表、越南辦事處副代表、聖文森參事、韓國領事等6國官員，也攜家帶眷前來參與盛會。

其中來自日本九州的音樂家後藤史圭，是中文流利的台灣女婿，在台期間自組樂團、參與音樂作家范俊逸文學樂團、擔任歌手符瓊音、陳零九等歌手的貝斯伴奏，並獲得2011年全球閩南語大賽最佳歌曲創作獎外，更於今年3月底以高級專業人才身分，取得我國國籍，成為正港台灣人！這次獲得頒獎肯定，他感到很榮幸，喜愛音樂的他表示在台追夢成功。

來自越南單親媽媽黎金莉，在面臨喪偶的打擊下，仍咬緊牙根一人扛起家中的經濟重擔，奮發向上的精神令人動容，今年更獲選為基隆市政府模範母親。黎金莉說，她非常感謝台灣社工的鼓勵與幫助，在她最灰心、困難時給予關懷，有充滿人情味的大家幫助，雖工作辛苦，但也幸福。

徐國勇表示，新住民們在台成就有目共睹，例如今日開場表演的「楓香舞蹈團」表演者中3個新住民子女，以及活動主持人之一陳金玲小姐也是越南的新住民子女，自台大政治系畢業，現任職於移民署等種種亮眼表現，都展現我們長期以來對於新住民及其子女培力的成果。

(中時 )