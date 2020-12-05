沒想到SBL第18季開幕戰就這樣變成全本土對戰！由於璞園洋將托爾伯本周練球時拉傷左臀，目前傷勢恢復時間未定，台銀則是艾爾文還處隔離期間，也讓新球季開幕戰變成全本土，璞園甚至還少了施顏宗(左踝)、吳家駿(鼠蹊)兩名主力。

「其實我自己也嚇到了，應該是托爾伯出關後沒幾天，應該是這個禮拜一或禮拜二，他在練球時一個轉身拉傷左臀，就確定沒法上場打了，」璞園總教練顏行書賽前表示，「由於拉傷真的比較麻煩，所以我也沒法確定說出他的回來時間。」

沒想到托爾伯自己的「版本」卻完全不一樣，他賽前坐在場邊表示，「我不想透露我到底傷到哪裡，應該是上個禮拜練球時受傷的吧，但我現在還好，我有信心下個禮拜就可以回到場上打球。」看來他跟顏行書之間的「認知」完全不同。

只是璞園傷兵情況不僅洋將，「阿飛」施顏宗在花蓮觀護盃首戰扭傷左腳踝，傷勢情況比預期嚴重，讓他不禁開玩笑表示，「我大概要下半季才能打了，目前就是好好養傷，看看何時可以打。」才剛求婚成功的吳家駿，則是右側鼠蹊拉傷。

(中時 )