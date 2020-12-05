是否在某個瞬間，會突然發現父母老了許多呢？一名女網友指出，自己離家到外地讀書5年，今年10月才回家和父母長時間相聚。但就在某次她發現母親將蘋果越切越薄，「小時候看他們吃蘋果都是整顆在咬。」如今卻要切塊、切片，這讓她不禁感嘆，「父母親是真的老了很多呢。」一句話讓眾人鼻酸，深有同感。

原PO在「Dcard」上發文指出，自己離鄉背井，到外地讀書5年，直到今年10月才真正回家長時間和父母相聚。就在某次父母親吃蘋果時，原PO才發現，母親將整顆蘋果切片，且厚度相當薄，母親更表示，「不切這麼薄，你老爸咬，牙齦會痛。」這才讓她意識到，父母的身體正在逐漸衰老。

稀鬆平常的小事、短短的幾行字，卻讓許多人深有同感，「以前我媽也是，都是整顆榴槤咬起來」、「以前阿嬤超喜歡吃夏威夷豆，長大之後一直記得這件事，某天想說回阿嬤家順便買一罐給她吃，結果她說她咬不動了」、「我也是，上大學前都在家裡吃飯沒感覺，搬出去住之後久久回家一次才發現菜的調味變很淡，我媽說他們現在要吃清淡一點。」

也有網友表示，在某個瞬間真的會發現父母親老了，「某個瞬間真的會感覺到父母老了」、「搭電梯的時候反射到爸爸頭後面，才知道一片白。以前都沒注意到，真的老了」、「最近也赫然發現媽媽連起身都需要慢慢來，不然會腰酸背痛的，體力健康也不如從前，這才發現父母真的逐漸老了，而我們也長大了。」

(中時新聞網)