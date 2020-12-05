國民黨主席江啟臣發起「蔡英文就職200天，施政成績大調查」問券，號召民眾為蔡政府打分數。民進黨發言人顏若芳今表示，現在是蔡英文上任的第二任，也是民進黨扭轉前總統馬英九錯誤執政的第1160天，江啟臣不要一直活在同溫層，應該一起解決馬英九執政留下的沉痾，才會受到國人的支持。

顏若芳今出席「2020台韓影藝沙龍-亞洲民主專題影展」開幕活動前受訪指出，蔡英文政府推動年金改革、國防改革、國艦國造、國基國造，以及加薪減稅、社會住宅、追討不當黨產，以上的政績都還在推動當中。

顏若芳說，在蔡總統執政這1160天當中，台美關係、國防關係是史上最好，防疫與經濟上的成績更是有目共睹，今年蔡英文也被《彭博社》票選第50大影響人物、《時代雜誌》封面的百大人物，《經濟學人》更以「新冠肺炎全球經濟重創但不包括台灣」為題稱讚蔡英文執政的成績，這樣的成績是否如國民黨所講，相信世人有目共睹。

(中時 )