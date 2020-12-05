「最美空姐」林佩瑤以一副好歌喉勇闖《超級星光大道2》，艷麗外型加上傲人火辣身材，讓她擁有一票死忠粉絲力挺，近日她曬出與好友聚餐的照片，只見她左側外套滑落，露出雪白香肩及傲人上圍，讓粉絲看的血脈噴張。

林佩瑤在臉書曬出到宜蘭用餐的美照，她透露到宜蘭不僅住了舒服的溫泉飯店，還吃了最喜歡的鐵板燒，每天被美食包圍的她，由於不到兩個禮拜就要拍新書封面照，讓她擔憂照這樣吃下去恐怕減肥直接破功，因此經紀人也緊急下達減肥令，不過她也不忘提早向攝影師喊話：「要幫我好好修圖了」。

雖然宜蘭行成為美食之旅，讓林佩瑤深怕因此爆肥，不過照片中她身材依舊火辣不見發福跡象，其中一張身穿細肩帶小可愛的她，一邊外套不小心滑落，露出白皙香肩及一對傲人雪乳，事業線則被一頭秀髮擋住若隱若現，但性感指數依舊破表，「最美空姐」封號果然當之無愧。

每次跟主廚參加美國肉協的活動都吃好睡好， 這次來宜蘭住了舒服的溫泉飯店， 還吃了最喜歡的饗宴鐵板燒， 減肥直接破功這樣喔😂😂😂😂😂 再不到兩個禮拜就要拍新書封面照了， 雖然經紀人已經下達減肥令， 但每天被美食包圍的我， 好像只能許願攝影師...

林佩瑤 Pei Yao Lin 發佈於 2020年12月3日 星期四

一系列性感美照看的粉絲鼻血直流，紛紛留言：「根本美到不像話」、「是仙界來的女子嗎」、「女神真的是世界上最美的風景」。

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(中時新聞網)

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