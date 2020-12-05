八德警攔違停，驚見4失聯移工全送辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市八德警方4日傍晚攔查違停車輛，突然車內3男1女四處逃竄，警方立即出動大批警力一一逮捕，驚見4人都是失聯移工，最久的已逃跑2年多，靠工地打零工維生，警訊後移交移民署專勤隊收容，民眾見狀也認為寒冬中警方還得出動抓人，大呼辛苦了。

八德警分局四維派出所副所長王韋力、員警許時瑜、張秉閎4日下午5點多在轄區興豐路攔停可疑車輛，其中一台車子違規停車，上前勸阻，孰料車上4人見警方靠近，突然下車四處逃竄，警方立即上前追捕，將欲逃跑的4人逮捕，並依規帶返所偵訊。

警方調查發現，4人全都是越南籍失聯移工，分別於2018年至2020年間脫逃，到處從事工地打零工為業，無固定工作地點避免遭查緝，全案依違反入出國移民法，警訊後移交移民署專勤隊收容。

警方表示外籍人士逾期停留在台非法工作，易衍生危害社會問題，將持續加強查緝，也請雇主切勿非法雇用外籍逃逸移工，以免觸犯法令。

(中時 )