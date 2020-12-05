明倫社宅租金議題延燒，議員還再爆料內部連冷氣都沒裝，台北市長柯文哲表示，對於冷氣還在找商業模式，目前研議是要採出租、開口合約或是按度計費的方式。

對比外縣市社宅有包含家具，柯文哲表示，最近才在討論，社會住宅是在興建過程當中發現新的問題再去解決，冷氣是要用租的還是開口和月要再去訂，還是乾脆全部裝好，1度電收5元，用越多繳越多，還有各種商業模式需要跟大廠研究。

至於是否會覺得把台北的社宅跟桃園的比，有點不公平？柯文哲坦言，台北房價還是比較高，這是一個大問題，有時候要跟外縣市比，立足點本來就不一樣。

對於曾說聯開宅3萬2000元非常貴不如繳房貸，柯文哲說，不要看房價比以前高，現在是把租金補貼切開來處理，所以你去住社會住宅，繳給都發局就是這個錢，可是同時你也可以去申請社會局的租金補貼。 而租金補貼是否會有門檻，柯強調，當然一定會比租金低，如果補貼比租金高，「那住不要錢的？」

此外，同台的黃偉哲也被追問社宅議題，黃偉哲稱，在2019年上任時規畫，預計2022年會有500至1000戶，租金部分因台南房價不能和台北比。針對台北最貴要4萬，黃認為，尊重市場機制與市府的規畫，台南社宅沒有冷氣，若準備好搞不好人家覺得不合用。

(中時 )