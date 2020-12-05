退化性關節炎的患者，看見治療新曙光。衛生福利部針對細胞治療的《特管辦法》，上線至今已兩年，在治療膝關節缺損方面有具體臨床進展。高雄義大醫院在今(5)日的2020台灣醫療科技展中同時舉辦「膝軟骨細胞層片治療」成果發表會，台灣首位接受自體膝關節軟骨細胞層片治療膝關節軟骨缺損的病人陳先生及另外兩位狀況各異的患者現身說法。

義大醫院「自體膝軟骨細胞層片」治療計畫，由杜元坤院長親自領軍，與三顧公司合作，今年以來已收治17位病人，是目前《特管辦法》唯一核准通過執行的「自體軟骨細胞移植」技術。

義大醫院在2020台灣醫療科技展中同時舉辦「膝軟骨細胞層片治療」成果發表會。(圖/義大醫院提供)

院方表示，「自體膝軟骨細胞層片」分兩階段重建病人受損的膝蓋關節。第一階段透過簡單的膝蓋關節鏡手術，採集非負重區域的軟骨細胞，送到細胞製備場所進行軟骨細胞層片培養。

對於是否會造成生活不便的疑慮，院方表示，由於採集的是非負重區域的軟骨，平常在活動的時候不會使用到，所以在取下軟骨後，膝蓋功能不會有任何的影響，病人在手術後可以馬上自由活動，住院也僅需兩至三天就可以出院。

接下來約三到四週左右，當層片順利培養完成後，病人就會接受第二階段手術，將軟骨細胞層片完全覆蓋住缺損的位置。手術後暫時需要將膝蓋保護四週的時間，讓剛植入的軟骨細胞層片穩定下來，之後即可漸進式運動。

義大醫院杜元坤院長表示，目前光是義大醫院就已有17位病人接受治療，其中3位見證病人出席今天的成果發表會。陳先生是台灣首位接受自體膝關節軟骨細胞層片治療膝關節軟骨缺損的病人，他說選擇膝關節軟骨細胞層片的原因，是他堅持要保留自己的膝蓋，對於術後復原狀況良好感到開心。

第2位病人黃先生，原本是戶外活動的愛好者，但膝蓋受傷後無法陪孩子戶外活動，在接受軟骨層片手術後，期待重獲健康膝關節後能實現陪小孩打球的多年願望。

第3位病人謝先生本身是一名外科醫師，非常認同細胞層片技術，因運動造成膝關節受傷長達15年，希望透過自體軟骨細胞誘導的方式修復軟骨缺損，今日出席發表會的用意，是希望以醫師的身分，分享這項技術給需要的病人。

(中時新聞網)