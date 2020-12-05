今年鄭南榕紀念獎由知名導演魏德聖獲獎，今天下午舉行頒獎典禮，由副總統賴清德親自到場頒獎，賴清德致詞表示，過去獎項都頒給政治等社會有功人員，今年頒給藝術界，原因在於魏德聖過去創作的影片，用台灣角度褒揚台灣，得獎可以說是眾望所歸。對於前「香港眾志」的三名成員黃之鋒、周庭和林朗彥被判刑且不得保釋，賴清德說，可以看到中國對香港控制更嚴重，今天班這個獎特別有意義。

賴清德致詞表示，1989年鄭南榕為追求「百分之百言論自由」，自焚抗議，表達追求理想精神，如今透過頒發鄭南榕紀念獎，褒揚在台灣各界對政治有功人員，今年受到疫情影響，有別以往在美國舉辦頒獎，這次改在台灣舉辦，並邀請歷任得獎者到場。

對於今年得獎者魏德聖導演，賴清德細數魏德聖對台灣的貢獻，包括其創作的海角七號、賽德克巴萊等電影，都是從台灣角度出發，目前也在籌備台灣三部曲，分別從漢人、荷蘭人、原住民的角度看台灣故事，非常有意思，得獎可以說是眾望所歸。

對於追求言論自由，賴清德話鋒一轉，批評大陸對香港傲慢態度越來越強勢，尤其是從黃之鋒等人被關，可以看到即便大陸面對美國、澳洲等國際社會批判，仍沒有改變，反而對香港控制更嚴重，今日頒發這個獎特別有意義。

(中時 )