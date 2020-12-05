小二數學答案正確被劃叉，家長抱怨「太死板」，網全戰翻。（圖／翻攝自爆怨公社）

現在的國小數學，不再只是追求答案正確就好，觀念對也同樣重要。一名媽媽分享小學二年級孩子的數學考卷，上面有一道題目，答案明明正確，卻被老師改錯，原因是乘數與被乘數的位置不對，讓這位媽媽看了忍不住抱怨，結果意外引發網友論戰，邏輯跟答案一樣重要。

一位媽媽在《爆怨公社》上分享「小二的數學考卷」，只見題目寫道「童軍節活動，每個學校都會安排4隊學生參加，每隊分成3組，每組有6個人。」其中一個考題問「每隊分別有多少人？」孩子寫下「3組 X 6個人=18個人」的答案，卻被打錯。

這位媽媽指出，如果乘數跟被乘數顛倒，答案單位就會顛倒，那就算了，何必追求題目國文上的觀念！孩子用「3Ｘ6」的算式，得出18人的答案，卻被老師打錯，讓她忍不住抱怨「數學靈活、答案正確、單位正確就好，何必死死板板！」

貼文也引發網友討論，「邏輯跟答案一樣重要」、「乘數跟被乘數定義不同啊，只要想成是除法就有差了」、「邏輯沒先建立好，以後高年級怎麼辦？」、「小學邏輯思考能力很重要」、「難怪近來一堆人神邏輯，來龍去脈還有代表的意義都搞不清楚」、「很多人都以為數學只是計算正確就好，殊不知是在學習解決問題的邏輯」。

不過，也有部分網友認為這樣的觀念未免有些死板，「其實以這題來說，孩子沒錯」、「我教兒子的觀念跟你一樣…算的出來就好！會賺錢比較重要啦」。

而原PO看了大家的留言後，也統一回覆，她知道這是邏輯問題，但以結果論來說，答案單位也沒有錯，或許可以說因為題目要求人數，所以小朋友寫人數，但她自己覺得邏輯這種東西，是錯了再來教，會比較容易吸收，但大家的回覆，她虛心受教了。

(中時新聞網)