促進傳統市場活化 高師大舉辦耶誕市集 15:542020/12/05 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄師範大學5日在林德官公有市場舉辦「麋路了嗎？」耶誕市集。（高師大提供／曹明正高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄師範大學5日在林德官公有市場舉辦「麋路了嗎？」耶誕市集，由校長吳連賞主持開幕式，市集活動最吸睛的，莫過於青年創業擺攤，由高師大文化創意在職專班、美術學系、視覺設計學系、藝術產業學士原住民專班等，結合林德官攤販，80個攤位販售原住民特色商品與美食、手作甜點飲料、新鮮蔬果、創意鹹食、葫蘆工藝、創意紋身、復古童玩等，也提供學生創業機會。 台菸酒參戰 平價酒香年菜搶市 台中老人互助會風險大 議員籲清查 (中時 ) #市集 #創意 #耶誕市集 #耶誕 #林德 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 火雞業者轉型 肉鬆肉條搶市 04:102020/12/05 地方新聞 中市千公頃土地使用分區檢討變更劃定 09:222020/12/05 區域情報-台中 TLC英國時尚達人溫國興化身「溫姨」 不藏私大秀療癒美食 09:502020/12/05 生活 Top5 混血女星郭富城家賣護膚品鬧緋聞 傳奉子成婚回答藏玄機 04:102020/12/05 娛樂新聞 台南藝術牆夜燈閃爍 魚市場華麗轉身 04:102020/12/05 地方新聞 國際鋼市強彈 中鋼快轉盈 04:102020/12/05 財經要聞 許富凱萌父愛被疑有私生子 04:102020/12/05 娛樂新聞 經營策略－Netflix的成功之道-沒有規則的規則 04:102020/12/05 專題周報 寶島熱門新聞 檢舉魔人轟炸 雲林縣訂攤販管理自治條例賦予公所管理權力 - 寶島 三峽光明陸橋使用率低 區公所擬封閉1個月 - 寶島 台中沙鹿男子酒駕翻車 黃土塊灑落滿地 - 寶島 高雄縣巿合併10年 十全十美「議」家親 - 寶島 台中清水高北加壓站園區 也遭工程廢棄物入侵 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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