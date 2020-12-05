高雄師範大學5日在林德官公有市場舉辦「麋路了嗎？」耶誕市集，由校長吳連賞主持開幕式，市集活動最吸睛的，莫過於青年創業擺攤，由高師大文化創意在職專班、美術學系、視覺設計學系、藝術產業學士原住民專班等，結合林德官攤販，80個攤位販售原住民特色商品與美食、手作甜點飲料、新鮮蔬果、創意鹹食、葫蘆工藝、創意紋身、復古童玩等，也提供學生創業機會。

(中時 )