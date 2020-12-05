警方到場後，彭男驚覺有異，立刻駕車（圖中白色車輛）離開現場，甚至衝撞附近1輛自小客車。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

1名劉姓民眾日前在新竹將車輛交給某車行業務員彭男烤漆，沒想到烤漆完後，彭男不僅不還車、也避不見面，讓當事人不得不向地方警察報案。不過，彭男的車行老闆5日清晨卻透過GPS系統，發現該車停靠在台南市永康區某汽車旅館，並向永康警分局報案請求協助。孰料，當警方到場時，彭男竟駕車自汽車旅館逃逸，並在永康區農會附近棄車逃逸，目前警方已全力追捕彭男。

有民眾5日在網路上爆料指出，1名彭姓業務員日前不僅捲走公司約70萬元，還駕駛客戶的車輛逃逸，不知去向形同「亡命之徒」。隨彭男的車行老闆安裝GPS系統調查，發現彭男近日入住台南市永康區某汽車旅館，並隨即通知警方協助處理。孰料，5日清晨1時半，當永康分局鹽行派出所警方到場後，彭男驚覺有異，立刻駕駛客戶車輛逃逸，甚至在過程中撞擊同車行員工的自小客車，導致該車右前保險桿及右前輪受損，所幸無人受傷。

警方見狀後，立刻透過永康分局勤務指揮中心通報攔截圍捕，並於15分鐘後在永康區農會前尋獲客戶車輛，而彭男已棄車逃之夭夭。警方表示，目前已通知被害民眾將車領回，同時受理逃逸碰撞之毀損告訴；警方也稱，目前將全力循線追捕彭男。

(中時 )