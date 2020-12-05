苗栗縣公館鄉農會5日舉辦農業嘉年華，現場曬福菜。（巫靜婷攝）

苗栗縣公館鄉農會5日舉辦農業嘉年華，讓遊客體驗擠福菜。（巫靜婷攝）

苗栗縣公館鄉農會5日重現經典農村文化「堆稈棚」。（巫靜婷攝）

苗栗縣公館鄉農會5日重現經典農村文化「堆稈棚」。（巫靜婷攝）

苗栗縣公館鄉農會5日舉辦農業嘉年華，邀請老師傅重現失傳25年的經典農村文化「堆稈棚」，並發揚客家好滋味推廣福菜產業，現場曬福菜、芥菜，讓遊客體驗擠福菜，總幹事古雪雲也預告，農會已在新東大橋與客屬大橋間規畫15公頃的花田，明年就有屬於公館的「花田一路」。

公館鄉農會總幹事古雪雲表示，她向碩果僅存的老師傅們考究，據老師傅們口述歷史，他們最後1次堆稈棚是在25年前，以前台灣農業社會70年代就開始不堆稈棚了，但他們種洋菇，一直堆到90年代才沒再堆稈棚。堆稈棚是經典農事技藝，可惜也失傳多年。古雪雲說，趁老師傅還在，2期稻作收割後，公館飄散福菜香之際，是堆稈棚的最佳時機，不僅勾起老人家的回憶，也讓年輕人見識傳統農事技藝的巧妙，同時農會也拍攝紀錄片記錄，收割後的稻稈要曬4、5天至1周，綑綁結實後層層堆疊，不能進水，抽取時結構也不能坍塌，全靠堆疊時的技術。

農會指出，以前農業社會稻穀收割後的稻稈用途很廣，可作為牛隻糧草、充當家庭柴火、屋頂建材或作物覆蓋物，實用性高。客家諺語「稈棚大、豬欄透糞缸、井頭透落缸」，則是描述早期農村社會理想出嫁對象，稈棚大小成為判讀農家經濟狀況的指標。

公館鄉農會今年推出系列活動，預計12月底舉辦農業「跨年祈福耶誕樹」，明年1月23、24日還有「花田一路」美景及拔蘿蔔、滷鹹菜等體驗活動，並在規畫在特色館辦理農夫市集及年貨大街，提供豐富多元的農村嘉年華活動。

(中時 )