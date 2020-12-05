美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑日前主動宣布，明年美還有52億美元對台軍售案，但隨後遭國防部否認。曾在立法院外交及國防委員會的國民黨前立委郭榮振表示，過去從沒見過AIT官員主動曝光對台軍售合作內容，可能是川普政府對軍火商有所承諾，或是故意放消息讓中國大陸誤判、製造爭端，抑或想讓自己反中政策持續影響拜登政府。

酈英傑11月28日出席研討會表示，今年台美軍售金額高達118億美元，史上最高，明年對台還有52億美元的軍售，而且「已知會美國國會」。郭榮振接受香港媒體《中評社》訪問直言，自己立委生涯從沒聽過，有AIT官員會主動對外公開軍售消息，AIT在川普即將卸任的高敏感時刻如此，其背後政治動機可議，蔡政府必須有所警覺。

郭榮振指出，美方之所以會這麼做有三大可能性：其一，川普政府可能對美國軍火商有所承諾，故藉AIT的公開想逼台灣照單全收；其二，藉軍售消息可望讓中國大陸誤判，若順利挑起台海爭端，將為川普帶來政治紅利；其三，川普目前還不承認敗選，提前曝光對台軍售有助川普反中政策延續，進而影響未來的拜登政府。

郭榮振強調，無論是上述哪個理由，都將影響到台海安全，對台灣都是不利的。尤其蔡政府對美軍購經費已創歷任政府最高紀錄，至今對美軍購已達9次，總金額更超過台幣5000億，遠超過台灣軍費年平均預算的台幣3000億，再繼續下去台灣財政舉債將不堪設想。

(中時新聞網)