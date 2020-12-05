苗栗縣露天燃燒陳情案件層出不窮，其中以燃燒農業剩餘資材為主，環保局公布今年度露天燃燒陳情案，查獲並依法裁處共有121件，累計裁罰金額達85萬元，又因每年10月至隔年3月為空氣品質惡化預警期間，露天燃燒加重裁罰，環保局指出，今年10月至12月已裁處42件，裁罰金額達35萬元。

民眾為求方便，習慣以露天燃燒方式處理農業剩餘資材，除了農業廢棄物燃燒外，也有垃圾燃燒的案件，環保局空氣品質及噪音管制科表示，露天燃燒行為除了影響居住環境的空氣品質及身體健康外，產生的濃煙也會影響公共安全及行車視線。

記者5日上午在苗25鄉道頭屋往公館方向，直擊路旁農田露天燃燒，燃燒地點緊鄰鄉道，一旁雖有人顧火，但白色濃煙隨著風勢飄散，不時遮掩行車視線，車輛穿梭在煙霧中險象環生。環保局指出，正值空氣品質惡化預警期間，露天燃燒將加重罰鍰。

露天燃燒行為，依據《空氣汙染防制法》處1200元以上、10萬元以下罰鍰。空氣品質及噪音管制科另指出，露天燃燒行為若在夜間或假日，也可依今年度環保署公告修正的「公私場所固定汙染源違反空氣汙染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」，視裁罰因子的權重再加重裁罰。

環保局報案中心及稽查單位，除了平日上班時間外，於夜間及假日皆有值班人員執勤，即時處理露天燃燒陳情案件。民眾如發現露天燃燒情事，可撥打環保局24小時陳情報案專線037－558558、0800－066666。

(中時 )