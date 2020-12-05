超快速番茄雞蛋麵 小孩愛吃營養滿分又健康

冬天冷颼颼的天氣你是否會想來碗熱呼呼的麵呢?youtuber 簡單哥宗旨為「簡單學、簡單做」、「雖然簡單、但不含糊」，運用簡單的料理方式，讓大家享受美食簡單與原始的美味。這次帶來營養滿分的番茄雞蛋麵。

簡單哥表示，因應收到各大網友的投稿及留言，這次教大家如何以簡單的作法與食材準備，製作出一樣美味的番茄雞蛋麵。多以常見的食材為主，卻也不馬虎在各個小細節。

製作蛋酥時，先熱油鍋後加入蛋液，快速攪拌至金黃即可，將蒜頭及番茄依序放入鍋內拌炒，待番茄炒出皺褶感後，放入先前調好的醬汁，美味的番茄醬汁即可上鍋。

在麵條的部分選擇口感較Q的關廟麵，可以加點鹽巴調味，煮熟後將麵條撈起，淋上醬汁，一份簡單又清爽無負擔的番茄雞蛋麵就完成了!

番茄雞蛋麵不但可以作為宵夜首選，在平常也可以吃的健康又營養，簡單的作法一個人也能輕鬆完成。喜愛簡單料理的網友也紛紛表示，「看著蠻簡單真不錯」、「又是一道好吃的麵」、「營養方便又好吃」。

(中時新聞網)