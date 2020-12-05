湖人球星詹姆斯(LeBron James)續約2年8500萬美元，被外界認為是為退休鋪好了道路。外媒《商業內幕》分析，詹姆斯這輩子終究拿不到超級合約，2017年他與保羅(Chris Paul)代表球員工會把勞資協議的「36歲條款」修改延後到38歲，他現在的續約就被迫卡在38歲。

依照原始的36歲條款，30歲多歲的球員簽下4年或5年頂級合約有可能會觸動條款，他們合約中滿36歲後的年薪會被平均攤派到前面幾年，撐爆球團薪資空間。例如某人簽了4年4000萬美元，平均年薪1000萬美元，但他合約最後一年超過36歲(觸動條款)，所以第4年被視為「0」，前面3年各自增為1333萬美元。

詹姆斯2014年離開熱火回到騎士，第一年硬吃薪資空間，再用「非鳥條款」且戰且走，礙於「36歲條款」他簽不到5年合約，只好用「早鳥條款」簽了3年1億美元。2017年詹姆斯幫忙把條款限制改到38歲。

然而詹姆斯2018年離開騎士成為自由球員，大鳥條款重新計算，湖人用薪資空間硬吃他4年1.53億美元合約。如今詹姆斯35歲，即使他這次續約有大鳥條款資格，但他會觸碰到38歲條款，所以最後就只是續約兩年，簽到他38歲那年(2023年)。

(中時新聞網)