曾批柯文哲「天龍國王」 黃偉哲：是我對號入座

日前台北市長柯文哲稱到南部搭公車的「厭桃（傻瓜）」，台南市長黃偉哲回嗆，柯是天龍國的國王。2人睽違多時今在台北自來水園區合體同台，對於日前的隔空交鋒，黃偉哲表示，那時候自己對號入座，現在不是這個意思。柯也辯稱媒體挑撥離間。

柯文哲在今年8月交通會報中，提到南部沒有公車到站APP怎麼坐公車，更稱在南部搭公車的人是傻瓜，結果引發台南、高雄、屏東3縣市首長反擊。黃偉哲當時批柯別再做天龍國的國王，認為柯欠南部人一個道歉。

柯文哲連忙澄清，媒體不要挑撥離間，柯沒有講台南，南部很大，媒體就是這樣壞。對於被質疑搶藍綠的票，柯文哲強調心中沒有藍綠，最近年底旅遊促銷季節，上半年GDP比較低，下半年要衝了。

黃偉哲表示，柯文哲沒有說台南，那時候自己對號入座，現在不是這個意思，接著笑著對柯說，現在終於知道鯊魚的恐怖。

黃偉哲指出，自己以前在台北念建中、台大就是天龍國的，在台北當立法委員的時候其實開會的時候我都是天龍國，台灣就這麼小，南北共榮是很好的事情。

黃說，台南是台灣的第一個城市，台北是台灣現在的首善之區，有很多我們可以跟台北學習的地方，台灣就這麼小，一起走國旅才會好。

上周六柯文哲與前總統馬英九同台才說他也有很多綠營的朋友，但綠營的朋友見他都要戴鴨舌帽及口罩，今「雙哲」被問及交情時，黃偉哲指出，他也是柯文哲的朋友之一，自嘲不會戴鴨舌帽跟口罩，但要帶頭套。

(中時 )