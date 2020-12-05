萊豬進口議題尚未告一段落，日本福島五縣市食品什麼時候要開放又成為近期焦點。駐日代表謝長廷今天受訪表示，這趟回台灣跟蔡總統、蘇院長討論過福島五縣市食品進口，「就我的感覺，因為萊豬的關係，不會這麼快開放，可能要等萊豬問題要告一段落大家才會去討論福島的問題。」

由於明年就是東日本大地震10週年，據聞日方希望台灣能夠在3月11日之前開放福島5縣市食品進口。謝長廷對此表示，「沒聽過這種說法。」

謝長廷說，我們政府的立場一定是人民的健康第一，所以「核食」不會開放，而沒有含輻射的食品就應該開放，至於有沒有含輻射，就要用科學方法鑑定調查，我們應該採取歐美先進國家的作法而不是採取中國的立場。

謝長廷強調，他當駐日代表這段期間，台灣這邊常會叫他買福島的食品送回來鑑定，幾乎是每個星期、每個月都在抽查，至於結果如何那就是所謂的科學標準。「到底抽查結果有沒有含輻射？輻射含量多少？我希望能夠發表。」

謝長廷表示，中國大陸外長王毅與日本外相茂木敏充已經達成協定，他們是有要積極去解決福島地區食品的問題。如果中國比我們先開放，支持我們的政治家會很尷尬、很沒面子，但我們還是以人民為優先。

至於福島五縣市食品進口是否牽動CPTPP門票？謝長廷指出，日本當然沒有公開講這是門票，不過他個人是覺得會有關係。CPTPP是非常高標準的自由貿易組織，如果我們沒採取國際標準，當然會有影響。

(中時 )