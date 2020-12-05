高雄縣巿合併10年 十全十美「議」家親 15:552020/12/05 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄縣市議會合併10年，議長曾麗燕（中）5日率第3屆議員歡迎歷屆議員回「娘家」。（議會提供／曹明正高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄縣市議會合併10年，5日歷屆議員回「娘家」，今年主題為「十全十美，議家親」。（議會提供／曹明正高雄傳真） 高雄巿議會議長曾麗燕。（議會提供／曹明正高雄傳真） 高雄縣市議會合併10年，議長曾麗燕5日率第3屆議員歡迎歷屆議員回「娘家」，今年主題為「十全十美，議家親」，連續10年回娘家的老議長黃振塊受到全體議員熱烈掌聲，曾麗燕感動的說，議會是一個大家庭，所有議員一家親。 5日約有100多位歷屆議員報名回娘家。代表歷屆議員致詞的原市議會第7屆議長莊啟旺說，民國98年5月他在擔任議長期間敲下議事槌，審議通過「高雄縣市合併改制計畫書」，開啟縣市合併歷史重要一刻，迄今已10年，讓他感觸很深。 智伸科、氣立 明年展望樂觀 Top1 韓女星「結婚11年只做10次」寂寞難耐偷吃挨告通姦躲台灣 (中時 ) #議員 #議長 #合併 #10 #市議會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遠遜預期 疫情升溫 重擊美11月就業 04:102020/12/05 全球財經 桃社宅冷氣首創用租的 10年1163戶1.8億 16:452020/12/05 生活 鎧俠獲准出貨華為 力成、群聯受惠 04:102020/12/05 證券．權證 免治馬桶便座必知選購指南！掌握10大重點買了不後悔 09:002020/12/05 居家生活 足球》紀念阿根廷傳奇球星 聖保羅球場更名為馬拉度納球場 10:502020/12/05 體育 豐興 11月稅前賺2.8億 04:102020/12/05 證券．權證 大立光11月營收連續六個月走高 10:442020/12/05 財經 25歲創辦人羅素 躋身億萬富豪 04:102020/12/05 全球財經 寶島熱門新聞 檢舉魔人轟炸 雲林縣訂攤販管理自治條例賦予公所管理權力 - 寶島 台南聖誕燈節6日開跑 首度移師運河畔廣8河樂廣場 - 寶島 綠營前進金門 醫療支援服務處揭牌 - 寶島 一甩「六合辦桌」陰霾 高市府攜手凱旋青年夜市雪恥 - 寶島 三峽光明陸橋使用率低 區公所擬封閉1個月 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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