高雄縣市議會合併10年，5日歷屆議員回「娘家」，今年主題為「十全十美，議家親」。（議會提供／曹明正高雄傳真）

高雄巿議會議長曾麗燕。（議會提供／曹明正高雄傳真）

高雄縣市議會合併10年，議長曾麗燕5日率第3屆議員歡迎歷屆議員回「娘家」，今年主題為「十全十美，議家親」，連續10年回娘家的老議長黃振塊受到全體議員熱烈掌聲，曾麗燕感動的說，議會是一個大家庭，所有議員一家親。

5日約有100多位歷屆議員報名回娘家。代表歷屆議員致詞的原市議會第7屆議長莊啟旺說，民國98年5月他在擔任議長期間敲下議事槌，審議通過「高雄縣市合併改制計畫書」，開啟縣市合併歷史重要一刻，迄今已10年，讓他感觸很深。

(中時 )