廖姓男子今天下午2時許駕駛砂石車滿載黃土，行經沙鹿區正英要左轉屏西路口時，不慎整車翻覆，黃土灑落滿地，駕駛緊急送童綜合醫院救治，目前無生命危險。經調查指出，廖男有酒精反應，警方正在釐清確切肇事原因中。

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(中時 )

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