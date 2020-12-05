台中沙鹿男子酒駕翻車 黃土塊灑落滿地 15:582020/12/05 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 砂石車整車翻覆，車上黃土塊灑落滿地。（陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 廖姓男子今天下午2時許駕駛砂石車滿載黃土，行經沙鹿區正英要左轉屏西路口時，不慎整車翻覆，黃土灑落滿地，駕駛緊急送童綜合醫院救治，目前無生命危險。經調查指出，廖男有酒精反應，警方正在釐清確切肇事原因中。 139線道百萬轎車險墜山谷 衝路樹車身嚴重撞凹氣囊爆開 機車違規左轉直撞聯結車 零件四散男騎士傷重不治 (中時 ) #黃土 #男子 #駕駛 #生命 #反應 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄一家四口陳屍路旁車內 警方封鎖現場採證中 11:042020/12/04 社會 台6線公館2台機車擦撞 男騎士摔車送醫不治 14:552020/12/05 社會 躲債落跑 貨車轎車高雄街頭上演飛車追逐 10:522020/12/05 社會 男子疑事業壓力大自家8樓墜落 倒臥社區中庭送醫不治 11:522020/12/05 社會 母癌末2子女又身障 一家四口陳屍車內社會局曝辛酸處境 12:522020/12/04 社會 男駕休旅車暴衝路旁 連撞47輛機車才停下 15:162020/12/04 社會 男子搭計程車從台南到高雄 朝民宅大門門鎖開槍 11:292020/12/04 社會 花蓮深山採草藥痛風發作 男子雨中苦等6天吊掛救援 12:292020/12/04 社會 寶島熱門新聞 檢舉魔人轟炸 雲林縣訂攤販管理自治條例賦予公所管理權力 - 寶島 三峽光明陸橋使用率低 區公所擬封閉1個月 - 寶島 台中沙鹿男子酒駕翻車 黃土塊灑落滿地 - 寶島 高雄縣巿合併10年 十全十美「議」家親 - 寶島 台中清水高北加壓站園區 也遭工程廢棄物入侵 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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