單親陸配速食店打工顧2子 失親兒基金會助弱勢學童

今年升國中一年級的荳荳（化名）在小學時其父親就因病去世，僅留下來自大陸的母親、荳荳與其就讀小學一年級的弟弟，為了兼顧照顧他們，母親平常就靠在速食店打工，豆豆從小就喜愛畫畫，但一直沒有機會學習，所幸經失親兒基金會媒合，參與繪畫營後，目前也深深對此著迷，但她說「希望努力讀書，希望長大報答媽媽」。

而今年就讀高中一年級的軒軒，在自己還沒有記憶時，爸爸就已去世，從小與媽媽、阿姨、姨丈等人住在一起，家中還有1位表弟、2位弟弟，未料小學四年級時，媽媽因病去世，讓她大受打擊，但為了忘記傷痛，她讓自己變得很「忙碌」。

軒軒說，感謝失親兒基金會常年的協助，今年也首度參與失親兒基金會舉行的鐵馬行活動，一路上很辛苦、也想過要放棄，但一想到要為了團隊，成了驅使自己往的動力，「如果需要幫助時，很多人會幫助你」。

失親兒基金會今天舉辦「親兒日」活動，希望讓社會大眾更認識失親兒基金會外，還發起「親筆信行動」，希望讓大眾說出愛，也帶領失親兒們能透過寫信，對離開的親人道愛、道謝、道歉、道別，讓孩子記得與親人的幸福，並學習懷念所愛的人。

失親兒基金會多年來幫助父母雙亡或其中一方過世的孩子及家庭，目前在全台共有14個服務處，並提供獎助學金、急難救助、心理輔導等服務，捐款可洽失親兒基金會官網。

(中時 )