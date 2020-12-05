歹徒誘騙被害人儲值到各等級會員，獲利將依等級不同逐層增加。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局165反詐騙諮詢專線統計，最近兩周內接獲200多人報案，指歹徒利用臉書、簡訊等管道，聲稱下載安裝由科澤KZ公司開發的「USDT JOB」APP，只要透過接單方式衝高虛擬通貨成交量，即可分到佣金，且升級至至尊級會員能獲取更高酬勞，吸引民眾加入會員並儲值投資，但被害人欲出金時，APP卻無預警關閉，共造成200多人被騙超過千萬元。

北部一名30歲林姓男子，7月透過臉書看到一則兼職廣告，並加LINE了解工作性質，對方聲稱安裝「USDT JOB」APP軟體，可透過該程式成為接單會員，若儲值逐步升級至鑽石級會員，獲利也依等級不同，一般會員獲利1.4％、黃金會員獲利2％、鑽石會員獲利2.5％、皇冠會員獲利3％、尊爵會員獲利4％，且儲值金隨會員等級不同逐層增加，林男直至欲領回款項時遭拒絕，APP也無預警停用，才驚覺遭騙500萬元。

另南部地區一名40歲陳姓男子，同樣於臉書得知兼職廣告訊息，歹徒提供 LINE帳號，聲稱可以先儲值1000元試水溫，起初給予少許獲利甜頭，誘使陳男再儲值到黃金會員等級，佯稱可月賺16萬元，如邀請朋友越多即賺越多。直至陳男欲提領本金時，發現無法再次登入APP，共損失近300萬餘元。

刑事局呼籲，這類假投資詐騙手法，利用民眾對假投資及假求職預期獲利心理，請民眾勿相信來源不明投資及求職管道，並慎選合法投資管道，投資一定有風險，更不會有穩賺不賠、保證獲利的投資，民眾千萬不要拿自己的荷包做試驗，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線。

(中時 )