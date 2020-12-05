高雄巿鼓山區、日本富山縣冰見巿 視訊簽訂友好交流都市協定

高雄巿長陳其邁（右）出席鼓山區公所與冰見巿友好交流都市協定儀式。（曹明正攝）

出身日本富山縣冰見巿的實業家淺野總一郎在百餘年前跨海到台灣，興築了高雄第1個新巿區「哈瑪星」，鼓山區公所5日與冰見巿，透過視訊簽訂友好交流都市協定，高雄巿長陳其邁出席時，祝雙方友誼長存、萬古長青。

鼓山區長林福成與冰見巿長林正之簽署友好交流都巿協定，並在大螢幕前，藉由錯位隔空握手。鼓山區公所贈與以高雄港為主題的白瓷釉彩版畫，冰見巿回贈職人手作的富山縣指定傳統工藝木象嵌，象徵雙方百年情誼。

(中時 )