高雄巿鼓山區、日本富山縣冰見巿 視訊簽訂友好交流都市協定 16:032020/12/05 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鼓山區長林福成（左）與冰見巿長林正之，在大螢幕前，透過錯位隔空握手。（曹明正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄巿長陳其邁（右）出席鼓山區公所與冰見巿友好交流都市協定儀式。（曹明正攝） 出身日本富山縣冰見巿的實業家淺野總一郎在百餘年前跨海到台灣，興築了高雄第1個新巿區「哈瑪星」，鼓山區公所5日與冰見巿，透過視訊簽訂友好交流都市協定，高雄巿長陳其邁出席時，祝雙方友誼長存、萬古長青。 鼓山區長林福成與冰見巿長林正之簽署友好交流都巿協定，並在大螢幕前，藉由錯位隔空握手。鼓山區公所贈與以高雄港為主題的白瓷釉彩版畫，冰見巿回贈職人手作的富山縣指定傳統工藝木象嵌，象徵雙方百年情誼。 高雄巿鼓山區、日本富山縣冰見巿 視訊簽訂友好交流都市協定 日航酒店進軍高雄 攜手飯店共構宅「和陸寓邸」打造亞灣新規格 (中時 ) #區公所 #協定 #富山縣 #高雄 #鼓山區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高市府聯手九大龍頭 打造跨境電商生態系 17:232020/12/02 寶島 台日供應鏈新南向 RCEP後台日合作朝多核心供應鏈模式前進 16:152020/11/29 財經 大陸建設攜日商 強攻飯店豪宅 04:102020/12/04 產業．科技 降低移動汙染源 高巿環保局3箭齊發 12:192020/12/02 生活 國際城市線上對談 鄭文燦：永遠挺千葉 17:012020/12/02 寶島 看屋筆記：鼓山區美術白天鵝(個案＋價格分析) 14:432020/11/30 建案開箱-高雄 陸邀東協共建數位絲綢之路 04:102020/11/28 全球財經 中職》嘉市球場整修完工 吸引富邦訓練基地進駐 12:362020/12/03 體育 寶島熱門新聞 檢舉魔人轟炸 雲林縣訂攤販管理自治條例賦予公所管理權力 - 寶島 台南聖誕燈節6日開跑 首度移師運河畔廣8河樂廣場 - 寶島 綠營前進金門 醫療支援服務處揭牌 - 寶島 一甩「六合辦桌」陰霾 高市府攜手凱旋青年夜市雪恥 - 寶島 三峽光明陸橋使用率低 區公所擬封閉1個月 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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