成功國中數資班5日上午8時引領數資班師生共50人，至新竹市南寮魚鱗天梯附近海灘進行關愛環境淨灘活動。活動中由生物教師導覽解說海洋生態水域對我們生活的影響，以及回收資源再生的環境教育宣導，師生們再一起共同付出行動清淨海灘，以行動愛護海洋，重視海洋生態保育，把海洋永續經營的環保觀念傳遞給每個人，也讓大家可以擁有永續享受自然美景的權利。

數資班學生們在學習課程中因了解海洋對人類的重要性，發現近年來海洋塑膠垃圾越來越多，這些垃圾很有可能進入海洋生物體內並通過食物鏈回到人類身體，危害人類健康。為表達對這塊土地的熱愛與珍惜，並喚起民眾的環保意識及對大自然的尊重，希望能以實際行動守護海洋，一起清淨你我的家園，打造健康及永續的優質環境，共同善盡地球公民責任。

成功國中特教組長林浩哲說，這些數資班同學們都很有服務熱忱，他們利用自己的假日時間來做公益服務，這是一件很有意義的事情，希望藉由公民服務行動，讓這群孩子除了學業卓越表現外也要負起對社會服務的責任，將來回饋社會造福人群。

(中時 )