性格暴躁的3大生肖女，脾氣大，但是卻很旺夫，是母老虎更是財神爺，男人娶回家等於娶了一座金山！

生肖牛：

屬牛女心地善良，持家有道，不僅對家庭負責，也十分顧家，唯獨性子急、脾氣大，一點小事都能點燃她的怒火。不過屬牛女天生旺夫、帶財，一輩子不缺錢花用，深受老公疼愛。

生肖虎：

屬虎女性格強勢，罵人不留情面，但其實本性善良，而且特別好強，一旦認定了一件事情，就會全力以赴，不偷懶、不推拖。此外，她們顏值普遍都很高，甚至特別旺夫、招財，娶到屬虎女就像是娶座金山回家，數錢數到手軟。

生肖兔：

屬兔女缺乏安全感，如果另一半給足了她滿滿的愛，她們也會死心塌地愛對方一輩子。雖然脾氣差，但她們情緒來的快去的也快；十分顧家的她們也不會因為情緒影響到家庭，而且她們還能旺夫，替家裡帶來財運，看見每位家庭成員都過得富足喜樂，是她們最開心的事情。

(中時新聞網)