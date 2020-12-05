廖姓麵店老闆（右）表示陳女是成年人，要為言行負責。（本報資料照片）

日前替警察父親出頭，貼文怒嗆記者，後被爆出連拍4支交通警察大隊影片，引來督察室調查，中正一警分局分局長陳明志的女兒，4日又傳出在北市牛肉麵冠軍店留下一星負評，說店家「飄出鹹魚味」、「有夠不要臉」，引發老闆不滿強調要提告，對此陳明志表示，已帶女兒登門誠心道歉，真的希望老闆可以原諒。

陳的女兒9月底在網路評論該店，指它「東西難吃全是味精…」、「吃完嘴巴很乾」，又說店裡常常飄來鹹魚味，「有夠不要臉…」、「完全不想改善真是惡鄰居！」接著留下1星負評。

陳女貼文立刻引來廖姓老闆不滿，回覆表示「本店沒這項商品何來的鹹魚味？」、「你從來沒跟管委會反應過」、「本店廚房排煙符合環保規範」，最後強調相關言論已經截圖，一定會提告。

該店是台北牛肉麵冠軍獲獎店，市長柯文哲上月才前往力挺、吃麵，老闆表示前一陣子很忙，最近看新聞發現，當初惡言攻擊的女子，竟然就是分局長的女兒，他覺得很不被尊重，打算提告。

陳明志對此表示，他為此事已訓斥過女兒，日前也帶她到店家向老闆致歉，希望可以獲得原諒，但廖姓老闆則認為，陳女已經成年，應對自己行為負責，這不關分局長的事，他還是傾向要告。

陳明志，中正一分局，牛肉麵，一星負評

(中時 )