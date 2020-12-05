印尼漁工昏厥不適，海巡艦艇8天急奔千浬救護。（艦隊分署提供／柯宗緯高雄傳真）

印尼漁工昏厥不適，海巡艦艇8天急奔千浬救護。（艦隊分署提供／柯宗緯高雄傳真）

印尼漁工昏厥不適，海巡艦艇8天急奔千浬救護。（艦隊分署提供／柯宗緯高雄傳真）

我國東港籍「金成利1號」漁船，上月底行經帛琉馬拉卡港東南308浬海域時，船上1名印尼籍漁工，不明原因昏厥倒地，事後雖恢復意識，但因身體不適，海巡署艦隊分署獲報，派遣直屬船隊「巡護七號」前往救護，再由恆春海巡隊接駁，今（5）日清晨順利上岸送醫，總計歷時8天、航程逾1000浬，完成這次海上救援任務。

艦隊分署指出，該艘漁船11月17日自東港鹽埔漁港出發，船上載有船長等11員（2名台籍、9名印尼籍），上月27日，其中1名印尼籍漁工用餐後，不明原因昏迷倒地，船長立即施以CPR搶救恢復意識，但仍持續頭痛欲睡、嘔吐，無法進食。

艦隊分署表示，經轉漁業署漁船船員海上傷病狀態評量表，及專業醫生評估後，建議立即就醫，艦隊分署獲報立即調派執行中西太平洋漁業巡護勤務的直屬船隊「巡護七號」船前往馳援，為爭取救援時間，採取「對開模式」航行。

該漁船與巡護七號29日11時52分，在鵝鑾鼻東南方1118浬處會合，成功接駁印尼籍漁工及1名隨船看護，今（5）日7時20分在屏東南灣2.5浬處，再由恆春海巡隊3535艇接駁、3567艇戒護下，返回後壁湖碼頭，再轉防疫救護車後送就醫治療，完成這次人道救援。

(中時 )