競賽首次以防疫主題融入電流課程，獲得全國前三名者可申請師大科技系。（新北市教育局提供）

新北生科創意競賽女力大爆發，參賽者女性占36％創新高。（新北市教育局提供）

新北市是全國生活科技競賽唯一連續5年獲得第1名的縣市。（新北市教育局提供）

新北市教育局今（5日）在江翠國中舉行「新北市國高中生生活科技創意競賽」，今年考題需以「電流」來解決防疫物資運送的問題，共32校51隊150位高手參加，其中女生人數從去年22人成長到54人，多了近2.5倍，其中13隊3位成員皆為女生，創歷年新高。

教育局長張明文表示，新北市是全國生活科技競賽唯一連續5年獲得第1名的縣市。新課綱除重視學生基礎學力外，更看重「非考科」以及跨領域、專題、實作等類型課程，尤其生活科技實作更是未來人才的關鍵能力。

生活科技競賽不是以個人分數決勝負，而是靠團隊合作來獲取勝利，這也是新課綱所強調面對及解決問題的素養。

競賽邀請各縣市生活科技教師共同命題，今年以防疫為主題，首次改以「電流」操作模式，參賽者需應用九年級「電流與控制課程」，整合不同學科知識才能完成任務，也提升競賽難度。

師大科技系教授林坤誼表示，近5年調查系上畢業生就業概況發現，82％的畢業生皆擔任主管或領導階級的角色，可見懂得運用科技設計思考及解決問題的人，在社會上更容易脫穎而出。此外，只要獲得全國生活科技競賽前三名者，不管國高中生，都可透過特殊選才申請師大科技系就讀。

競賽常勝軍的板橋國中老師詹銘偉提到，生活科技競賽不是參賽者將學校訓練的過程複製化，而是預想突發狀況，讓學生思考解決策略，降低可能發生的干擾因素。詹老師也說，參加全國賽時，有遇過其他縣市參賽隊伍的成品結構及他指導學生設計的成品相似度高，但成績卻大相逕庭，因為成品結構紮實是最基本功夫，也要同時思考實際操作會遇到的問題如：風力、速度及結構材質的影響。

去年參賽的汐止國中潘信志同學會考成績不盡理想，但憑藉參加國三技藝班與全國生科競賽第2名的成績，今年順利進入內湖高工電機科就讀，他說：「參加生科競賽，讓課業不理想的我找到發揮的舞台。」指導老師余信翰也發展出一套「佛系帶隊法」，讓學業成績不理想的學生重拾自信心，他強調：「解決問題是建立自信心最好的途徑，孩子面對問題或困難時，一定會想方設法找答案！」

教育局表示，新北市推動生活科技教育，以史丹佛設計學院創新教育精神打造9所「D.School」和41所學校的多功能生活科技教學工坊（Techshop＋），讓生活科技不是「製作」而已，更是「設計思考」的實踐，學生也不用出國，就能享受國際接軌的學習環境，培育更多創意思考與動手做能力的科技人才。

(中時 )