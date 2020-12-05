成大研發新式霧化吸入治療面罩 降低肺炎感染風險

此外，成大醫院發明的「戰疫防護罩」，同樣也獲得專利。（成大提供／李宜杰台南傳真）

副總統賴清德（著黑西裝者）4日參觀2020台灣醫療科技展，盛讚成大的研發成果。（成大提供／李宜杰台南傳真）

成大醫院以潛水面罩為靈感，結合HEPA過濾網，研發全臉新式霧化吸入治療面罩，可有效抑制病毒在室內環境中透過飛沫傳播，大幅降低一線醫護人員的感染風險。這項創新成果不僅已取得專利，更於2020台灣醫療科技展中展出，連副總統賴清德參展時，都盛讚這項成果。

2020台灣醫療科技展4日登場，其中，成功大學附設醫院（NCKUH）展示一種全臉新式霧化吸入治療面罩，該霧化器有望在全球新冠肺炎大流行期間，大幅降低一線醫護人員的感染風險。

成大醫院表示，面對空氣傳染疾病，使用傳統治療蒸氣面罩，會造成感染的氣溶膠散播，增加院內感染風險；因此，早在新冠肺炎爆發之際，成大急診部主治醫師高嘉隆和急診部副主任林志豪，就研發了以潛水面罩為靈感的新式霧化吸入治療面罩原型，可有效抑制病毒通過室內環境中的飛沫傳播。

成大醫院指出，患者戴上創新型式的面罩後，通過嵌入面罩的高效微粒空氣過濾器（HEPA）過濾掉病毒顆粒，在通過霧化器給藥時，病毒也不會釋放到空氣中。此外，潛水面罩的概念，可以轉化為呼吸保護裝置，形成一個微型移動隔離設施，該面罩經過適當改變之後，也可當成防護面罩使用。目前這項成果已獲得台灣專利，並正在申請歐洲、美國專利。

此外，成大醫院主題館還有另一項專利「戰疫防護罩」，可用於插管治療，避免治療過程中，遭病人的分泌物噴濺，增加感染風險。該防護罩以輕便雨衣和雨傘骨架為發想，套上PVC膜一次性使用，沒有安全顧慮，並且可以在一分鐘內完成架設，十分簡易。

(中時 )