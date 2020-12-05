歐盟統計局日前發佈的資料顯示，2020年前9個月，歐盟與中國貨物貿易總額維持增長，中國繼續保持歐盟最大交易夥伴地位。

央視財經5日報導，資料顯示，2020年1～9月歐盟與中國貨物貿易總額為4,255億歐元（約合3.37兆元人民幣），年增長3％。

另據歐盟統計局9月公佈的資料顯示，2020年前7個月，歐盟27個成員國與中國進出口總額為3,287億歐元，年增長約2.6％。中國首次超越美國成為歐盟第一大交易夥伴。

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(工商 )

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