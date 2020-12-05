中國成歐盟最大交易夥伴 16:092020/12/05 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟統計局日前發佈的資料顯示，2020年前9個月，歐盟與中國貨物貿易總額維持增長，中國繼續保持歐盟最大交易夥伴地位。 央視財經5日報導，資料顯示，2020年1～9月歐盟與中國貨物貿易總額為4,255億歐元（約合3.37兆元人民幣），年增長3％。 另據歐盟統計局9月公佈的資料顯示，2020年前7個月，歐盟27個成員國與中國進出口總額為3,287億歐元，年增長約2.6％。中國首次超越美國成為歐盟第一大交易夥伴。 中國附醫免疫細胞治療 癌末曙光 WiFi客戶穩定拉貨 晶技全年營收拚破百億 (工商 ) #歐盟 #中國 #資料顯示 #歐盟統計局 #中國貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 視訊庫克 王岐山：奉行互利共贏開放政策 04:102020/12/05 全球財經 遭列黑名單 中芯喊冤股價跌 04:102020/12/05 兩岸要聞 拜登明年上台後 張富美爆台灣恐怖下場 10:302020/12/05 政治 德禁中方軍企收購衛星技術公司 04:102020/12/05 國際大事 中芯列美國防黑名單 裂痕加深 04:102020/12/05 財經要聞 大洋 集團改名經營轉型 04:102020/12/05 證券．權證 涉入孟晚舟案件中國教授 在美達成認罪協議 12:092020/12/05 財經 孟晚舟若認罪 有望回中國 04:102020/12/05 全球財經 財經熱門新聞 台積電驚天肥單來了 美企求才網站不小心洩密 - 要聞 低調王牌來了！謝金河：這檔贏過聯電 恐幹掉鴻海 - 財經 拜登驚洩1句 美股闖破3萬逆天 台積聯電ADR狂爆了 - 財經 陸製量子電腦「九章」問世 大勝谷歌快100億倍 - 財經 - 工商 勞動基金魔鬼交易 驚爆大鱷倒貨這檔太詭異 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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