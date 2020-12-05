【雨揚老師論12/06~12/12運勢】

★符號代表運勢～

★風水輪流轉，下週會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本週第一名：兔

鼠

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運平穩，在執行作業上若能掌控好每個小細節，就能讓事務進展更順暢，並獲得上司讚賞。愛情方面，若想與心儀對象拉近距離，可多製造一些驚喜浪漫，讓對方萌生好感。財運低迷，別太急著進場投資，以免被套牢，需再花點耐心等待好買點。

牛

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

職場發展順遂，提出的企劃備受老闆重視，讓你很有成就感，可望成為事業上的一大突破。感情運勢順遂，只要你願意用心經營，對方肯定能感受到你的用心，讓彼此關係更增進。財運得利，多蒐集各式理財相關訊息並跟專家請益，可望能創造更多財富。

虎

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

對事業充滿野心，願意嘗試各種艱難的挑戰，不過還是要評估自己的能力及時間，以免應付不來。感情上可說是人氣暢旺，單身者最近宜多參加團體活動，能從中認識理想的對象，進一步交往。財運偏弱，可能出現資金週轉的問題，需積極尋找解決方法。

兔

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★★

工作能量充沛，能獲得貴人支持，想推動的專案都可順利進行，且能為公司帶來極佳的利潤，讓你備受肯定。愛情桃花多，身邊追求者眾，先別急著決定，多觀察之後再選擇最合適的對象。財運佳美，長期投資的獲益不錯，可持續投入資金。

龍

事業★★ 愛情★★ 財運★

職場運勢艱辛，太過強硬的溝通方式，反而會破壞人際關係，建議稍微放下身段，事情才能順利進行。感情難以如願，有時候太過直接的批評，會讓對方感到不悅，讓兩人關係降溫。財運不濟，生活開銷大，購買東西要視能力所及，才不會入不敷出。

蛇

事業★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★

職場表現機會多，只要主動出擊，積極開發新商品或提出新企劃，就能因豐沛的創意而備受矚目。愛情運順遂，單身者會在近期遇到命中註定的真愛，順利脫單；有伴者的情感世界則相當甜蜜。財運平順，近期應酬較多，若能仔細規劃財務預算，就能降低花費過度的機率。

馬

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

工作相當順利，提出的企劃專案都能順利進展，表現出亮眼的成果與優越的業績。感情運勢順暢，單身者有機會邂逅好對象，有伴者能因為經營共同興趣或事業，讓彼此更緊密。財運平順，在金錢事務上掌控得宜，也不會因貿然投資而虧損。

羊

事業★★ 愛情★★★ 財運★★★

工作進度常受他人拖累，就連完成簡單事務的流程也一波三折，讓你挫折感倍增，需打起精神應對各種狀況。愛情運勢平穩，單身者跟心儀對象開始有了更密集的約會，想脫單指日可待。財務狀況平穩，生活開銷都能在預算掌控內，不會發生過度浪費的情形。

猴

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

事業發展阻力大，同事間不相挺的狀況讓你感到沮喪，想突破困境，就需冷靜而耐心地溝通，化解彼此歧見。戀情易受身邊親友意見干擾，讓對方對你頗有怨言，近而讓關係變得疏遠。進財不順，投資獲利的時機不佳，應謹慎評估並設下停損點，以避免造成損失。

雞

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

職場人緣佳，各種工作都能得到支援並順利進行，加上飽滿的衝勁，能在工作展現亮眼的成果。桃花人緣美，把握機會發揮個人魅力，對戀情發展有很好的幫助。投資上能得貴人指點而購入優秀的股票或基金，以低風險獲得高利潤。

狗

事業★★ 愛情★ 財運★★

事業卡關，想法與公司高層不一致，因此難以爭取資源，若改以多加溝通並取得共識，才有機會突破現況。戀情運勢降至冰點，單身者追愛無望，只能黯然神傷；有伴者與另一半產生磨擦，易起口角。財運表現偏弱，因生活上的花費較多導致存錢不易，呈現財進財出的狀況。

豬

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

在職場上可能會出現換工作或換部門之類的變動，需立即轉換心態來適應，建議要跟新同事保持良好互動，增進人際關係。愛情運勢逢桃花盛開，單身者有望在無意間邂逅好對象而閃電交往，有伴者可以享受濃情蜜意的兩人世界。金錢運勢平穩，近期不會有大額支出，可如預期計畫妥善存錢。

（雨揚老師提供）

雨揚老師資歷

專業命理學家，中醫學博士，喜愛研究儒釋道文化思想，精通八字、陽宅風水、易經卜卦等中國傳統學說，已累積60本著作。曾登上日本雜誌封面，被譽為幸福領航者，也是眾多粉絲心中的心靈導師。2020年更入選《數位時代》台灣百大網紅之列。

(中時 )