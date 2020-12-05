28歲陳姓女子，今年10月施打完賽諾菲疫苗後，卻開始出現發高燒等症狀，送醫急救後，經院方診斷為急性心肌炎，並裝上葉克膜等待換心。4日陳女先生在臉書發文證實妻子已過世，而大伯也悲慟表示「白老鼠只要我們犧牲就好了」。

28歲的陳女今年10月5日經醫師評估後，施打賽諾菲流感疫苗，卻開始出現發高燒、心跳突破140等症狀。台大醫師研判為「急性心肌炎」，外加腎衰竭、肺水腫，必須排隊換心臟，否則腎肺肝都會壞死，並替陳女裝上葉克膜續命，醫師透露，唯有換心，才能救回陳女。

期間，陳女的大伯，更是到廟裡替她祈福、擲茭，也替她求籤，媽祖也給了3個聖杯，希望有奇蹟出現，不料，陳女還是在4日時，不幸罹世。

陳女的大伯在臉書難過地表示，收到朋友一一關心病情的訊息，很謝謝大家！唯獨政府單位沒有人來看過她病情。我們是平民百姓，沒有權利來阻止政府免費施打賽諾菲流感疫苗的注射，但是，我們可以勸身旁的親朋好友的家人，可以選擇不要繼續去當政府的白老鼠，「白老鼠只要我們犧牲就好了」。

他進一步說道，政府不斷強調只是個案，但最後這個案被疫苗折磨了55天宣告結案死亡⋯⋯，相關單位也沒有任何報告說明，心肌炎到底是什麼原因產生的也說不清楚，還等不到答案，她就這麼離開了。

大伯透露，當時陳女帶著剛滿月的女兒回到醫院注射B肝，醫院建議他們夫妻為了寶寶健康，都應施打疫苗。大伯質疑「剛做完滿月的媽媽身體虛弱，醫生是不知道嗎？這是醫生為了疫苗業績嗎？」折磨了55天，在這美麗的28歲，「到天上當他女兒的守護神了」。

(中時新聞網)