新竹縣消防局指揮中心上月29日晚，接獲報案指錢姓民眾在那羅山登山後失聯，消防局和 支援的搜救人員經過7天搜索，5日下午近1時在那羅山三角點下方樹林，尋獲全身冰冷的錢男已無呼吸心跳。

據悉，錢姓民眾11月29日獨自攀登那羅山，因當日未按時間返家休息，家屬察覺有異遂報案請求協尋。

消防局接獲山難失蹤案後，立即派遣尖石分隊人員進那羅山區搜尋失蹤民眾，並於11月30日至12月5日派遣山難搜救小組及結合新板義消分隊、山難救助協會台北市支會、林務局新竹林區管理處共108人次，前往疑似失蹤地點共同參與搜救。

搜救小組在5日下午12時54分許，於那羅山三角點下方樹林尋獲錢姓民眾，但已呼吸心跳明顯死亡，消防局並協助將錢姓民眾遺體搬運下山交由家屬處理後續事宜。

消防局指出，新竹縣轄區山域高度約落在2千多公尺的中級山，環境為闊葉林較多，行走路徑較容易被遮蔽，加上山區會有很多獵徑造成登山客混淆，一旦不注意就會走錯方向，離出口會越來越遠。

消防局提醒登山民眾，登山前請先準備充足的裝備，包括背包、雨衣、食物、水、簡易地圖、手機及行動電源，並要有登山基本常識，迷路時不要輕易移動並停留在路徑上，登山要結伴而行千萬不要落單或獨攀，手機無訊號可撥打112或傳送簡訊描述該處地理環境，或上切至陵線有訊號處求救，千萬不要任意下切溪谷，做好萬全準備，才能增進登山安全。

(中時 )