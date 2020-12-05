先前為了報復華府突然要求陸方關閉休士頓總領事館，北京決定於7月24日撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，讓美中兩國齟齬加深。不過，中國大陸駐美大使崔天凱表示，北京願考慮重開美駐成都領事館，並允許記者重返大陸，但一切都取決於總統當選人拜登「是否有意遏制大陸」。

據《南華早報》報導，崔天凱在華盛頓舉行的中美研究所年會上說，當初並非陸方開出第一槍，要求美國關閉領事館並要記者離境，所做的一切都是為了回應美方的行為，「如果美國政府準備好修正路線，我們也準備好重新檢視之」。

自2013年起擔任駐美大使的崔天凱表示，北京與華府之間「合作雙贏、對立雙輸」，故合作是兩國唯一正確選擇，但其中關鍵仍在於美對陸政策的本質內容，如果美國對大陸仍採遏制政策，或形成一個「對陸戰線」，那麼無論是單邊或是多邊政策，區別只差在美國「自己挖陷阱，還是與朋友一起挖陷阱」。

崔天凱強調，美國與部分盟友的關係已難以回到過去，但美國與大陸若能真誠地互相尊重和理解，能一起「做很多美好的事，使兩國再次變得偉大」。他也希望即將上任的拜登政府團隊成員，能夠理解當代大陸，並指出造成彼此了解不足的關鍵正是缺乏誠意，而部分美國同事仍尚未準備好與陸相互尊重；沒有彼此尊重，美陸之間永遠難有相互良善理解。

(中時新聞網)