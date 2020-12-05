綜藝節目《我愛黑澀會》出身的女星瑤瑤（黃喬歆），傻大姊個性加上魔鬼身材，讓她有不少粉絲支持，目前是一名通告咖；近期她上《11點熱吵店》分享搭機遇過的糗事，在商務艙放鬆享受旅程時，遇到怪伯伯闖入跨過她的身體看風景，找空服員幫忙卻得到傻眼回應，害她當場崩潰大哭。

瑤瑤錄製《11點熱吵店》的主題是搭交通工具遇到的怪事，她想起曾經因工作關係搭飛機坐商務艙，原本以為可以在飛機上好好休息，當她把雙腿伸直舒服地在座位上看電影時，有一個伯伯突然靠近她，還直接跨過她的身體，只為了看窗外風景，她被離譜行徑嚇傻。

瑤瑤分享搭機遇到怪伯伯闖入商務艙還跨過她的身體看風景，找空服員幫忙卻得到傻眼回應，害她當場崩潰大哭。(圖/ 摘自《11點熱吵店》YouTube)

在回過神以後，瑤瑤詢問伯伯來意，對方卻說「沒事沒事，看一下」，她覺得不對勁，馬上向伯伯表明，「不好意思，可以請你離開嗎」，但卻遭到無視；讓瑤瑤只好舉手麻煩空服員來處理，怪伯伯才被請回原座位，她也無奈詢問空服員怎麽會有這種狀況，只得到一句冷淡地「我也不知道」，空服員就回到原工作崗位。

瑤瑤看到空服員的態度，和遇到怪伯伯無禮行徑，突然覺得很委屈，直接在座位上崩潰落淚，她氣得直說「為什麼我遇到這樣的事情？怎麽會有個人就這樣子到我前面，開始在那邊看風景，東看西看還沒有人來救我」。她的搭機經驗讓現場主持人和其他來賓很傻眼，但也有人開玩笑，如果對方是帥哥結果就不同了。

(中時新聞網)