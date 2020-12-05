美麗島事件屆滿41週年前夕，民進黨與台灣韓國影視文化藝術交流協會今舉辦「亞洲民主專題影展」；現在香港面對的處境卻已不同，香港的年輕人還在為反送中抗爭付出沉重的代價，他呼籲台灣的民主要更強大，這樣才能守護更多地方的民主。

出席的促轉會主委楊翠分享影展中「光州錄影帶：消失的4小時」預告片台詞：「你是證人、我們都是證人」強調，無論哪個年代出生，有沒有親眼見證那些不義，「但我們隨時都可以站起來成為證人。」

這次影展特別開闢香港專題，透過台灣、韓國、香港民主運動相關系列影片與論壇座談，回顧台灣、韓國與亞太相關國家民主來時路，持續深化民主。

12月10日是台灣美麗島事件屆滿41週年，也是韓國518光州事件40週年，為了讓民眾瞭解台灣、韓國及亞太國家的民主化來時路，為期2天的「2020台韓影藝沙龍-亞洲民主專題影展」活動，由於香港情勢引發國際關注，影展中也特別開闢香港專題，盼各界持續聲援香港。

林飛帆致詞指出，台灣在從威權轉型到民主的過程，是慢慢、逐步走向開放，但香港卻有不同命運，是從半開放走向威權、不民主的狀態。

他說，台灣的「美麗島事件」將滿41週年，透過影展，讓更多年輕人接觸這段歷史。

楊翠致詞時指出，當權者對人權的迫害、侵奪，是隨時隨地的，過去發生，現在和未來也在發生。因此人權的爭取，會是永恆的普世價值，也是共享價值。

楊翠表示，下週四就是國際人權日，今天她和一、兩百位政治受難者前輩跟家屬出席活動，深刻感覺，台灣轉型正義做得太晚；有任何場合能談人權議題，都是非常重要的。過去的記憶都不能遺忘，不管是光或暗。

(中時 )