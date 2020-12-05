女星劉樂妍從女F4出道，近年演藝重心移往大陸，累積不少力挺她的粉絲，不過她透露近來有粉絲千里迢迢從山西到她居住的燕郊，只為了能與她短暫見上一面，這讓她不禁感嘆：「為什麼要幹這樣的傻事呢」。
劉樂妍表示有名粉絲常發私訊給她，但她幾乎很少回應，今天則突然傳訊息告知她會來燕郊，並且想請她吃頓飯，這讓嚇壞的劉樂妍連忙找理由婉拒，未料對方不死心，竟表示買了禮物要送給她，更要求到指定的路口面交，對此劉樂妍表示：「現在是12月！冬天呢！這是不要命了吧？」
未料劉樂妍最後仍心軟前往指定路口，竟發現該名粉絲穿著羽絨衣拿着烤鴨，站在冰天雪地的路邊直發抖，心軟的她立刻叫對方上車取暖，對於粉絲誇張的行徑，也讓她不捨表示：「唉，凍壞了吧？為什麼要幹這樣的傻事呢？」隨後更錄製影片呼籲所有粉絲別再有相同行徑。
對此網友也紛紛留言回應：「你是說给你留點選擇的餘地嗎」、「這樣處理，會有更多人去站在路口给你發消息」、「直接打錢發红包，你應該會比較愛吧」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。