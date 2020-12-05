清水高北加壓站也遭營建廢棄物入侵。（陳淑娥攝）

清水高北加壓站園區的雜草比人還高，楊典忠批市府管理機制有問題。（陳淑娥攝）

近期台中海線遭不肖業者偷倒工程廢棄物，就連觀光景點清水高北加壓站也遭殃，比人高的工程廢棄物已被堆置超過1個月，市議員楊典忠直批市府管理、維護、巡查機制失靈，要求儘速清除以恢復園區景觀。

繼9月份清水護岸路國有地遭傾倒廢棄物後，台中觀光景點清水高北加壓站竟被傾倒廢棄物，民眾陳先生表示，1個多月前經過就看到一堆東西，原本以為園區整修，就近細看才知道是工程廢棄物。

楊典忠立即到現場勘查，發現廢棄物至少超過兩卡車，從廢棄物棄置1個多月沒處理來看，可見市府觀光景點連官員自己都沒來，才會讓園區雜草叢生，而在市府景點傾倒廢棄物，這是挑明的向公權力挑戰，才敢在太歲頭上廢棄物，市府整個管理、維護、巡查機制都失靈，他要求市府儘速清除，恢復園區景觀。

楊典忠表示，清水護岸路位於清水區北側，鄰近大甲溪旁與高美溼地，由於行政區交界地處偏遠，附近居住民眾以聚落型態居多，成為不肖人士傾倒廢棄物熱區。

楊典忠說，11月3日在議會總質詢提到護岸路1個多月陸續被傾倒廢棄物，19日環保局就協同警察局查獲涉案人士，但是現在卻又發生護岸路附近市府觀光景點高北加壓站被倒廢棄物，好像台中海線都被不肖汙染人士摸透，才敢在太歲頭上傾倒廢棄物，實在誇張！

台中市環保局指出，接獲通報後已立即派員到場勘查，確有發現遭堆置營建廢棄物情形，但未查獲行為人相關跡證，已先於周邊架設監視器並以封鎖線封圍，經查該棄置點屬觀旅局管理土地，也將函文觀旅局儘速清理廢棄物，待查獲實際傾倒行為人，將依《廢棄物清理法》告發處分，並向行為人求償清除處理費用。

(中時 )