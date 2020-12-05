屏東縣長潘孟安今（5）日到美和中學出席「美和華興傳承菁英賽」盛會，證實將成立城市棒球隊，並已開始招兵買馬，預定明年1月間正式成軍，希望能趕上成棒春季聯賽或者秋季的比賽。至於全新的棒球場亦已招標，位於六塊厝，有主球場和副球場，設施相當完整。

潘孟安說，屏東籌劃城市棒球隊已經3、4年，由於缺乏在地企業贊助，財務的問題比較大，需要完整規劃。而今年辦完全中運後，縣府研判時機已經成熟，成立城市隊就是下個目標。並於昨（4）日公告報名簡章，公開招聘教練、球員。

潘孟安又說，比較抱歉的是目前尚未找到贊助商或企業，關於教練、球員的待遇暫時比不上其他城市的球隊；不過他相信一切都會逐漸好轉，該有的薪資福利一定會再調整，請有志前來效力的棒球界人士放心。

目前國內共有台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、台東縣有城市棒球隊，屏東縣如果成軍就是第7隊。潘孟安歡迎全國各地人才都來報名，更期許屏東子弟返鄉效力，協助推動在地棒運。而有了城市隊後，不僅從少棒、青少棒、青棒到成棒等各級棒球逐一完備，表現得好的球員也有機會獲得職棒球團青睞，即使是職棒退下的球員，未來也多了一個發展的空間。

潘孟安並透露小時候曾打過棒球，是車城國小少棒隊的球員，因此熱愛棒球，成立城市隊也一直是他的心願；如今即將如願以償，非常開心與球迷分享這個好消息。

(中時 )