在陽光基金會中區服務中心復健有成的小辰，獲台中市社會局長彭懷真頒發「金楷模」鼓勵。（陽光基金會中區服務中心提供／盧金足台中傳真）

陽光基金會中區5日頒發「金楷模」，肯定不畏逆境、跨越障礙、以正向態度面對生命考驗的陽光學子，國一生小辰，10歲時家中火災帶走她的媽媽和弟弟，年幼的她強忍悲痛，4年來在中區陽光基金會復健，化悲傷為力量，把傷後故事製成繪本，畫出有影響力的生命教材。

陽光基金會服務中心30年來提供苗栗、台中、彰化、南投4縣市，燒傷與顏損者生理、心理與社會重建服務，很多被火紋身的傷者重新站起來，今年共頒發109名傑出學子獲獎。

活動主題「勇闖夢想，讓你不同凡響」，活動規劃結合108年課綱中強調的自主行動、溝通互動、社會參與3面向核心素養，以冒險闖關遊戲，讓與會者從中學習信任、協調、合作

、與團結。陽光執行長舒靜嫻與苗栗縣政府社會處代表亦與會鼓勵陽光學子。

陽光基金會中區服務中心主任劉淑翎表示，燒傷、顏損的孩子因外觀與生理的限制，比一般孩子更容易在求學過程中遭遇挫折，為了鼓勵陽光學子努力向學，基金會設立獎助學金，多年來持續在陽光學子求學之路上溫暖支持，並肯定他們為自己所做的努力。

陽光中區中心服務四年的國一新生小辰，今年以其克服大面積燒傷與先天性心臟病的身體阻礙，小小年紀即投入公益服務、熱心助人優秀事蹟，獲陽光基金會首屆金楷模獎項肯定，由社會局長彭懷真頒獎鼓勵。

小辰國小時因火災意外造成全身52％面積燒傷，母親與弟弟在意外中不幸離世，年幼的她強忍悲痛認真復健，堅強選擇化悲傷為力量，不僅在中區中心復健期間主動關懷其他小傷友，也把自己傷後的故事製成繪本，編出有影響力的生命教材，期望鼓勵需要幫助的人，中心社工認為她是重建中心的模範生。

歷時2年艱辛復健過程，小辰於國小復學後積極參與學校活動，課餘時間並關懷社區長者，其國小輔導主任吳麗蘭盛讚她「逆水向上游，做最勇敢的魚為校爭光、無時無刻行善。

堅強的意志力影響周遭的師、生們」，甫升上國一的小辰表示「現在是國一新鮮人的我過著和以前不一樣的生活，在學校努力學習，努力地展現自己的才華，目前擔任二個科目的小老師喔！」一路走來小辰感恩家人與各界的協助，在得知獲得陽光「金楷模獎」後，小辰開心表示「獎金可以幫助家裡。」

小辰將難得的獎金與殊榮回饋給苦心照顧她的阿公阿嬤和爸爸，未來小辰立志為他人付出，將社會大眾給予她的愛傳遞下去。

陽光基金會特別感謝來自中國信託慈善基金會台灣彩券、仁寶電腦工業股份有限公司、明閱科技有限公司、英仕教育基金會、新光保全基金會、嘉義市福添福基金會、業成基金會、侯永都基金會、勇源教育發展基金會等企業夥伴贊助支持，讓陽光獎助學金得以持續鼓勵、肯定燒傷顏損學子在學業及才藝上的優秀成果。

(中時 )