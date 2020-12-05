土石坍方台鐵猴硐到瑞芳段停駛，讓客運站被擠爆。(中天新聞Youtube頻道)

台鐵猴硐=瑞芳段因連日雨勢走山而中斷，預計12月8日清晨搶通。（圖／台鐵提供）

台鐵猴硐=瑞芳段因連日雨勢走山而中斷，預計12月8日清晨搶通。(台鐵提供)

台鐵新北瑞芳、猴硐昨(4)日受到豪雨影響導致大面積土石崩落，導致交通大亂，造成台鐵西正線中斷。而台鐵官網也公布今日下午3時起的停駛資訊。而截至今中午12時，共影響台鐵57列次，而客運共開行802班車，疏運旅客約1萬9433人。

台鐵也說明列車停駛狀況，樹林=宜蘭間、平溪線、深澳線維持停駛，對號列車部分樹林往宜蘭、花蓮、台東列車，樹林=宜蘭間停駛。而以下車次因編組運用關係則全線停駛，樹林=台東72、642、402、410、樹林=知本418、427次、樹林=花蓮74、605、206、212、241、249次、蘇澳=樹林261、262次、台東=花蓮439、611次。

部分區段停駛，七堵=花蓮間停駛 272、175、271、182次，而樹林=花蓮間停駛 82次。七堵=高雄=台東=花蓮停駛1次，花蓮=台東=高雄=七堵停駛2次。

區間車部分，台北開往宜蘭方向區間車行駛到瑞芳；宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐，支線部分，平溪線、深澳線停駛。此外，明(6)日5266次七堵=福隆間停駛，4014、4016次七堵=石城間停駛。

公路接駁方面，交通部已請公路客運業者協助加開台北到宜蘭間班車，以疏運旅客。而台鐵臉書專頁指出，經空拍監測的確認後，該路段土石是因為山坡滑動崩塌所導致，坍塌的範圍多達3800立方公尺，清初估需要3天時間進行搶修作業；電車線、軌道路線搶修復約1天，返東部幹線的車班，恐需4天後才能恢復。

(中時新聞網)