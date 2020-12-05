台中市警察局日前舉行警察志工大隊長交接典禮，市長盧秀燕表示，即將卸任的陳朝日大隊長擔任警察志工大隊長職務達10年，其無私奉獻熱情號召，警察志工9年前2000多人迄今到3400多人，增加幅度達7成，鼓勵新任的大隊長游信對突破創新。

市長盧秀燕指出，原大隊長陳朝日為人無私奉獻及熱心公益的號召下，帶領全體警察志工，全力投入協助治安工作，讓警察局創下許多打擊犯罪的優異成績，對台中市治安穩定的貢獻功不可沒。對於即將上任的游信對大隊長，給予祝福。

盧秀燕說，游信對大隊長事業成就好，長期投入社會慈善與志願服務事業，創立向日葵社會福利慈善事業基金會，未來將延續志業，帶領所有警察志工夥伴懷抱陽光、傳遞幸福。

現場除卸新任警察志工大隊長交接，另頒發內政部志工服務金質、銀質與銅質獎予62名優秀警察志工，及榮獲績優警察志工表揚的114名警察志工夥伴，活動現場熱鬧，充滿歡樂氣氛。

(中時 )