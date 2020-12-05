隨著口腔健康保健與人口老化趨勢，口腔相關疾病不斷增加，帶動牙科診斷與耗材產品持續成長，其中牙科矯正是其中成長率較高的領域。隨著科技進展，牙套的材質也更走向隱形透明化。明基三豐（4116，簡稱明基醫）旗下的明基口腔醫材，積極布局全方位數位植牙與矯正解決方案，除了持續數位植牙領域，更看準現代人越來越注重外在美學，隱形矯正需求日增，提供口掃機、3D列印材料和矯正膜片等高品質產品與服務，首度在台灣醫療科技展，亮相全方位的數位矯正解決方案。

明基口腔醫材總經理林家弘表示：「近年來隱形矯正盛行，明基口腔積極整合與打造全方位數位矯正之流程，以口掃機為數位發展基礎，取代傳統矯正前的印模，不僅提升醫師診療效率，更讓民眾體驗數位化帶來的便利與舒適；更提供光固化3D列印材料與矯正膜片，從成像、列印、成品，提供流暢且完善的數位矯正解決方案。」在疫情尚未獲得有效控制的今日，透過全數位的矯正服務，讓醫師可以診所端自行製作透明牙套，避免過多不明的接觸。

林家弘進一步指出，牙科診所是疫情下的高風險場所，這款口內掃描機以使用者感受為出發，研發輕量化且符合市場趨勢的小探頭尺寸，無按鈕設計的直覺化操作，讓醫師可以直接開啟智能手勢感測，無需使用滑鼠或觸控螢幕，大幅提高作業效率，也減少因溝槽而導致消毒死角所增加的感染風險讓醫師和患者可以安心看診。

另外，新型態的光固化3D列印材料，專為牙科數位3D列印所開發，擁有低收縮率、高細節還原度及耐高溫等優異特性；同時搭配明基透明矯正膜片，可產出高品質、高透明度、高矯正力、高安全性的隱形牙套。目前已獲得部分醫院、診所及牙技所採用，積極推廣導入臨床使用。

除了牙醫方面的數位新應用之外，明基佳世達集團醫療艦隊全速前進，在2020年台灣醫療科技展聚焦三大主題：智慧醫療、健康防疫、樂活美學，以九大展區呈現醫療事業佈局。在新冠疫情下，希望讓創新醫療跟每個人更靠近，提供以人為本、專業可信賴的的醫療產品與服務。

(中時新聞網)