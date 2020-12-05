陳小春和應采兒，在演藝圈被稱為銀色夫妻，隨著小兒子Hoho誕生，一家四口更顯和樂。自從陳小春帶著兒子Jasper上實境真人秀後，一家人人氣不減，許多姨母更讚Jasper是貼心小暖男。除了實境節目，日前陳小春在錄製《我們的歌》時，太太應采兒也帶著Jasper去後台探班。

日前，陳小春在錄製節目時，應采兒帶著兒子Jasper前往探班，她在鏡頭前和陳小春甜蜜親吻，看得Jasper忍不住翻了一個華麗的白眼，真實反應笑翻不少網友。許多觀眾覺得Jasper很可愛，但也有不少人持反感的態度。

日子應采兒帶Jasper探爸爸的班 (圖/ 微博)

大陸名嘴宋祖德近日就在微博上針對陳小春、應采兒常兒子在電視上亮相一事發表意見，他在微博上說道：「祖德再次警告陳小春，不要過度炒作孩子！孩子小小年紀 就好好讀書，頻繁上綜藝節目，會讓孩子變得虛榮，孩子沒必要過早接觸骯髒的娛樂圈」。

大陸名嘴宋祖德在微博上發表己見 (圖/ 宋祖德微博)

先前，也曾針對讓未成年孩童頻繁在電視上露面是否妥當一事，有過熱烈討論，網友對陳小春和應采兒也有諸多批評；但從應采兒在幾檔真人秀中的教育觀念和對Jasper嚴格要求的程度來看，她是一位極有想法的媽媽，對於孩子何時該專心課業、何時可以在節目中露臉，也許在她內心已有一套完整規劃。

(中時新聞網)