南華大學爆出越南專班學生打黑工，強迫到阿里山賓館超時打工，南華大學國際及兩岸學院院長賴淑玲在受訪時，不斷強調過程合法，記者追問南向國家學生來台應以求學為主，校方安排打工充滿疑慮，賴卻不斷強調學生實習工作權保障，合作旅館還包含台東等地知名飯店，答非所問；教育部則回應，將啟動專案調查，前往學校了解實情。

針對此案，賴淑玲先是回應，該班是越南旅遊專班，學生之所以在台灣實習，即在於疫情導致無法回越南，從暑假開始在台灣待到現在，希望能讓學生在台灣有事情可做，才會主動在全省各地主動聯絡可合作的飯店，讓專班學生實習或打工，薪資都符合基本薪資規定的2萬3800元。

賴淑玲也提到，境外生在外分為打工與實習兩個部分，打工是在寒暑假，實習則是一學期的9學分，一個學分不得超過80個小時，也就是一學期校外工作時數不得超過720個小時，一定要提供工資，並且實習或打工的旅館單位也都必須供吃供住。

賴淑玲在受訪時，不斷強調實習或打工條件的合理性，記者追問，境外生來台就讀大學，應當以求學為主，不解怎麼會回應不斷強調工作條件的公平性，而不是保障學生的受教權，對此則沒有提供詳盡的回答。

教育部則對此則是發布4點聲明，強調將成立專案小組，前往南華大學調查。

以下是教育部聲明稿：

一、本部並未核定一般大學辦理新南向國際產學專班。經查此次涉及的南華大學越南學生，是屬於該校於越南所開設的境外專班，在後兩年來臺修習學分的學生。

二、本部針對本案會組成專案小組並赴該校調查，查核該校外國學生打工情形是否符合就業服務法，以及實習課程安排是否符合本部規定。

三、本案如經調查屬實，確有學校介入學生非法打工或實習課程安排不當，本部除要求該校立即改善、保障學生權益外，也會依大學法及私立學校法等規定議處，調整減招生名額及獎補助經費，並要求學校懲處相關違失人員。

四、本部已聯繫學校，要求務必妥善維護本案相關外國學生權益。

(旺報 )