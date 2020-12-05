明倫社宅沒冷氣挨批 桃社宅冷氣首創用租的 10年1163戶1.8億

明倫社宅高租金引發各界批評，台北市長柯文哲被問及桃園市社宅標配附冷氣時反問預算編幾年，桃園市住宅發展處對此表示，和大金空調簽約10年提供1163戶，總計1.8億元，由大金擔起規畫、租賃和保養維修責任，對比目前中路二號212戶1年冷氣維修案就129件，更優化且能加快維修速度，鄭文燦也強調，大金冷氣進場投標，成為桃園社宅品質的象徵之一。

台北市明倫社宅3房租金4萬元，議員爆料甚至沒附冷氣，台北市長柯文哲被問及桃園市社宅標配附冷氣、家具，3房租金最貴1萬6000元，反問：「桃園冷氣用租的，請問預算編幾年？」

桃園市住宅發展處對此表示，市府編列1.8億元和大金空調簽約「以租代買」，由大金負責八德二號、八德三號、蘆竹一號及中路一號社會住宅共計1163戶的冷氣一切服務，包括規畫、租賃、保養維修等，空調設備要有省電、低噪音和冷暖功能，並保證72小時內完修，從社宅交屋後開始起算10年。

桃園市長鄭文燦5日也表示，上任第一年（2015年）就成立住宅處和住宅基金，當時中央還沒有政黨輪替，前3年就編列45億元2000萬元的住宅基金，選擇10個重劃區的抵費地興建桃園社宅，代表桃園對居住正義的重視，在蔡英文總統上任宣示啟動全國性的社宅計畫，以國有土地、行庫融資、利息補貼等做法，擴大各縣市社宅戶數，桃園市也確立1萬2000戶社宅的目標，目前有40幾個案子正在進行。

鄭文燦認為，社宅應該成為「多元樂活好宅」，有公托、日照、青創中心、市民活動中心、庇護工場、微型運動中心、圖書館等設施，讓社宅與社區共享，強調桃園社宅全都是交通便利、生活機能良好的區位，有信心只租不賣的優質社宅，可以與地方共融。

鄭文燦表示，桃園社宅招租資格，3成提供給弱勢家庭，7成給合乎資格的年輕人抽籤，房型從1房到3房，租金從6千元到1萬6千元不等，低於市價，減少負擔，希望能夠慢慢的讓社宅普及化，目前已經進駐的中路二號212戶和八德一號418戶住戶，都認同社宅的價值。

鄭文燦強調，桃園市的社宅除了智慧綠建築的設計，也提供基本家具及家電（如冷氣、廚俱等），早期的社宅採取購置的方案，但為了減少維修的負擔，桃園市政府住宅處首創以租賃的創新方式，公開招標租賃廠商，大金冷氣進場投標，擊敗其他廠商出線，成為社宅品質的象徵之一。而桃園首個社宅中路二號，得到公共工程委員的金質獎，也是全國第一個的金質獎的社宅，代表桃園興建社宅的決心，希望讓住戶住的安心。

(中時 )