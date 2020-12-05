交通部長林佳龍5日到雲林縣西螺鎮參加「國一中沙大橋耐洪與耐震能力提昇改善工程暨西螺交流道穿越橋改建工程」動土典禮，對於台鐵瑞芳至猴硐段邊坡坍塌，強調將增列1億元預算擴大行車改善計畫，包括打造邊坡示警系統，建立智慧化道路安全監控與應變機制。

中沙大橋全長2345公尺，1978年完工時為全台第1長橋，橋址所在濁水溪河道長年受沖刷影響，河床逐年下降及向源侵蝕，造成中沙大橋橋基嚴重裸露，依賴下游潛堰固床工維持穩定，為因應環境氣候異常變化需要，因此辦理此改善工程。

另國道1號西螺交流道230公里469公尺處穿越橋段，因目前受限橋面寬度不足而未設置路肩，穿越橋改建後除可徹底解決路肩不足問題並改善交通外，橋下路寬也不再受限既有橋墩柱位置限制，可滿足台1線未來交通改善規畫需求。

林佳龍被問及台鐵瑞芳至猴硐段邊坡坍塌一事，表示交通部已有台鐵6年行車安全改善計畫，投入10億元進行關於邊坡的調查、改善與監控，過去3年資料顯示有17處路段需加強改善、25處需加強監測，針對瑞芳猴硐段會再增列1億元預算，擴大行車改善計畫。

林佳龍說，原本的6年行車改善計畫有200多億元經費，其中就有關邊坡調查、監測及改善，此次發生的路段在先前檢測時為尚可，並不是立即危險路段，在宜蘭附近的台鐵路線有些經過的地方比較多山、河流，土質狀況還有軌道現行不是很理想。

林佳龍強調現在要打造環島高快速鐵路，包括西部高鐵、東部快鐵，會一併進行鐵道路線檢討與改善，盡量避開邊坡路段或搭配改善工程，並打造邊坡示警系統，建立智慧化道路安全監控與應變機制。

(中時 )